أخبار مصر | مصارف مائية وبراميل.. حلول هندسية لتجنب تراكم مياه الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصارف مائية وبراميل.. حلول هندسية لتجنب تراكم مياه الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع بداية فصل الشتاء تتساقط الأمطار وتبدأ معها رحلة المصريين في عبور الطرقات باسلوب القفز لتفادى برك المياه المتراكمة، وخصوصا اذا كانت كمية الأمطار المتساقطة كبيرة هنا تكمن المعضلة الحقيقية في كيفية تصريف تلك المياه بطرق بسيطة وغير مكلفة.

واهتمت "الخليج 365" بالكشف عن الحلول الممكنة للبلوعات التي لا تعمل عملها في وقت الأزمات، وقد علق محمد فتحي الهندس المدني حول كيفية ايجاد طرق لتصريف المياه وكيفية رصف الطرق وعدم تجميع مياه الامطار قائلا: "الاعتماد علي اسلوب تصريف المياه بالبلوعات المتواجده بالشوارع طريقه خاطئة وغير عمليه حاليا، لان البلوعات مع تواجد الحصي وبعض الاتربة يمكن ان تنسد ولا تعمل وتزيد من مشكلة تراكم المياه مما يصعب صيانتها بشكل فوري لتواجدها في منتصف الطرق الامر الذي يؤدي لشلل مروري، كما انها في العديد من الاوقات تؤدي الانهيارات الطرق نتيجة لتراكم المياه حولها وذلك لعدم ميل الطريق بمنسوب معين".

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وأوضح "فتحي" لـ"الخليج 365" أنه عند رصف الطرف لابد من أن يكون الطريق مائل لتسهيل عملية سريان المياه تجاه منطقة الصرف وتجميعها وعدم توافر هذا الشرط تعتبر عملية انشاء الطريق خطأ هندسي كبير، كما أنه عند إنشاء شبكات الصرف الصحي يوجد نوعين منهم ولابد من تحديد اي منهم سوف يتم انشاءه وفقا لكمية المياه المتساقطة، فهناك الشبكات المنفصله تصنع في حال وجود كمية كمية من مياه الامطار وسمت بذلك لانشاء مجري مائي خاص بها بعيدا عن خط تصريف الصرف الصحي، وأخرى تختص بالصرف الصحي وصرف مياه الامطار القليلة وتسمي بالمشتركة".

وأشار لبعض الحلول البديلة للبلوعات والتي يمكن تنفيذها بطيقة سهلة وهي انشأ مصارف مياه علي جانبي الطريق يتم توصيلها بشبكة صرف صحي بباطن الارض، والتي لابد من تنفيذها قبل الشروع في تنفيذ الطريق ورصفه،لتحديد درجة ميل الطريق ويتم ذلك عن طريق رفع منسوب منتصف الطريق حتي تتجه المياه لفتحات المصارف، والتي يمكن تجميعها في خزانات كبيرة ومن ثم اعادة تنقيتها واستخادمها بدلا من اهدارها فهي مياه نضيفة يمكن ان تستخدم لري المزروعات وخلافه.

ونوه "فتحي" لبعض الطرق التي يمكن من خلالها الحفاظ على كميات كبيرة من الأمطار مثل انشاء براميل خاصة بتجميع الامطار والتي يمكن من خلالها تفادي الكثير من الضرر مثل تضرر البنيه التحتيه، وتلوث امتدادت المياه النضيفة لاختلاط مياه الامطار بها دون تنقيه، وكذلك انشاء الابار بالتربه علي عمق يصل من 3 ل 4 متر تحت الارض يتم تغليلها بطريقة بطيئة للتربة واستفادة الأراضي الزراعية منها.