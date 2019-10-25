أخبار مصر | مطارا شرم الشيخ والغردقة يحصلان على تجديد الترخيص التشغيلي لمدة ٣ سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطارا شرم الشيخ والغردقة يحصلان على تجديد الترخيص التشغيلي لمدة ٣ سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومنحت سلطة الطيران التراخيص للمطارين بعد استيفائهما كل متطلبات القواعد الدولية والمتطابقة مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدنى (الايكاو) والمحلية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بترخيص المطارات بسلطة الطيران المدنى المصري.
وأكد الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات ان تجديد ترخيص مطارى شرم الشيخ والغردقة جاء ليؤكد على التزام هذه المطارات بجميع المعايير الدولية ومتطلبات سلطة الطيران المدنى بما يتوافق مع التشريعات المصرية والدولية فى مجال تأمين وسلامة وجاهزية المطارات كما يعزز من مكانتها على المستوى الاقليمى والدولى.
وأشار النشار إلى ان وزارة الطيران المدنى تضع على قمة أولويتها تنمية وتطوير ورفع كفاءة جميع المطارات المصرية مما ينعكس إيجابيا على تشجيع الإستثمارات داخل جمهورية مصر العربية.
وجاء ذلك في ضوء الإنجازات العديدة التى تشهدها المطارات المصرية وتماشيًا مع توجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة وخدمة العملاء والمسافرين.