مصر | داخل مصنع غير مرخص.. ضبط 10 أطنان حلاوة طحينية مغشوشة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مصنع غير مرخص.. ضبط 10 أطنان حلاوة طحينية مغشوشة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم رجال الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مصنع غير مرخص بمدينة 6 اكتوبر، وضبط داخله 10 أطنان حلاوة طحينية مغشوشة ومقلدة لشركات معروفة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

ووردت معلومات أكدتها التحريات للعميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام صاحب مصنع لإنتاج الصناعات الغذائية، غير مرخص بدائرة قسم شرطة ثان اكتوبر، بإنتاج الحلاوة الطحينية بخامات مجهولة المصدر، ووضع علامات تجارية لشركات معروفة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة ما ورد من معلومات تم إعداد مأمورية من ضباط وأفراد الإدارة، بالتنسيق مع مفتشي التموين والأغذية، ومداهمة المصنع المشار إليه، وتمكنت القوات من القبض على المدير المسئول عن المصنع، وبتفتيش المصنع عثر داخله (9،950) طن "حلاوة طحينية" منتج نهائي معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مُستخدمًا خامات "مجهولة المصدر" وإدخالها فى عمليات التصنيع طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.