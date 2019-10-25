شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي زيادة أسعار التقاوي لعدد من المحاصيل الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن زيادة أسعار التقاوي لعدد من المحاصيل الشتوية مما تسبب في أزمة للمزارعين.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أن أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية هذا العام كما هي بنفس أسعار العام الماضي دون أي زيادات.

وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة على ثبات أسعار التقاوي حتى يتحقق للمُزارِع أكبر هامش ربح، وذلك من خلال تحمل الوزارة فارق السعر العالمي، مُشيرةً إلى أنها تبذل قصارى جهدها من أجل تخفيف العبء عن كاهل المزارعين.

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وأكدت أنها تقوم بتكثيف حملاتها المرورية على كافة منافذ بيع التقاوي الشتوية، من خلال لجان ميدانية للتأكد من التزامها بالسعر المدعم من وزارة الزراعة ومتابعة موقف توزيع التقاوي الشتوية، كما تقوم تلك اللجان برصد أي مخالفات كالتلاعب بالأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية فور اكتشاف أي مخالفة، مُناشدةً المزارعين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات في أسعار التقاوي.

ولفتت إلى أنه حال وجود أي ارتفاع في الأسعار فهو بسبب ارتفاع أسعار التقاوي الخام التي يتم شراؤها من المزارعين بهدف زيادة ربحية المُزارِع، علاوة على ارتفاع تكاليف التحميل والتعليق ومصاريف الغربلة، والتي تقوم بها الإدارة المركزية للتقاوي.

وعلى صعيد متصل، أشارت الوزارة إلى أنها وفرت الكثير من تقاوي القمح والفول وكافة المحاصيل الشتوية الاستراتيجية بنسبة 80%، بمديريات الزراعة بمنافذ إدارة الإنتاج، ومنافذ التعاونيات، والإرشاد الزراعي؛ لتكون متوفرة لدى جميع المزارعين، حيث سيتم الانتهاء تماماً من توفيرها في كافة أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المزارعين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ( agr-egypt.gov.eg).