شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بالتنمية المحلية بعد تحذيرات من تقلبات جوية بالقاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن غرفة عمليات المركزية فى الوزارة ترفع درجة الاستعداد اليوم الجمعة، وتنسق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف العمليات المركزية فى المحافظات، لمتابعة أى حالات طوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تقلبات فى حالة الطقس خاصة اليوم فى مدن السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، فقد تم رفع حالة الطوارئ فى جميع المحافظات وخاصة المحافظات التى شملها تحذيرات خبراء الأرصاد.

ودعا المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، المواطنين للتواصل مع غرفة عمليات الوزارة فى حالة حدوث أى طوارئ على أرقام تليفونات 27957837 ، و33356708، وفاكس 33378597".، بالإضافة إلى غرف العمليات فى كل محافظة.

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وكانت هيئة الأرصاد الجوية أكدت أنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقبل، وأنه من المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم الخروج اليوم الجمعة بقدر الإمكان إلا فى حالة الضرورة القصوى، للمتواجدين بمحافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء ، حرصًا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا مساعدة الجهات المعنية فى إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار .