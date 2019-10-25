شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد فى السكة الحديد والمترو والموانئ البحرية بسبب سوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل أنها أصدرت توجيهات بانتشار فرق الصيانة الفنية والطوارئ ورفع درجة الاستعداد فى السكة الحديد والمترو والنقل النهري والموانئ البحرية والطرق التابعة للوزارة لمواجهة أى طارئ في ظل الاحوال الجوية غير المستقرة .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنها تتابع من خلال تقارير مركز الأزمات بالوزارة والتواصل مع رؤساء الجهات التابعة، انتظام العمل في مرافق النقل والمواصلات التابعة لوزارة النقل، حيث تتابع انتظام حركة تشغيل القطارات وانتظام مواعيد قيامها، وعلى تواجد مسؤولي السكة الحديد بالمحطات المختلفة، وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات فى خطوط مترو الأنفاق.

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وأكدت الوزارة أن الحركة شهدت انتظاما فى الخطوط الثلاثة ومتابعة دقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي، ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفق على خطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصاً على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات،

كما تابعت الوزارة استمرار قيام مسئولي هيئة النقل النهري بالتأكد من اتباع المراكب للتعليمات السير في النيل في ظل حالة الجو الغير مستقر، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل المراكب النيلية، التي تنقل ركابا والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها .

ووجهت الوزارة رئيس وقيادات الطرق والكباري بانتشار فرق الطوارئ والصيانة في مختلف المناطق التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية للتعامل الفوري مع اي طارئ تسببه السيول والامطار، مشددة على رفع درجة الاستعداد بالموانئ البحرية ومتابعة حركة السفن فى موانئ دمياط والبحر الأحمر، والجاهزية المستمرة لفرق الطوارئ خاصة مع غلق بوغاز الاسكندرية والدخيلة فى ظل الاحوال الجوية غير المستقرة .