شكرا لقرائتكم خبر عن إينى تعلن عن كشف بترولى جديد فى خليج السويس بإنتاج مبدئى 5 آلاف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "إيني" الإيطالية نجاح شركة (بترول بلاعيم) المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول وبالشراكة معها، فى اكتشاف بئر بترولية جديدة فى منطقة (أبو رديس سدري) بخليج السويس، بإنتاج مبدئى 5 آلاف برميل نفط يوميا، وذلك بعد حفر بئر لتقييم اكتشاف جنوب سدري، والذى أعلن عنه فى يوليو الماضى.



وأوضحت شركة إينى - فى بيان اليوم الجمعة أنه سيتم بدء الإنتاج من البئر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم تشغيله من خلال تسهيلات الإنتاج بخليج السويس، لافتة أن إجمالى الاحتياطيات المقدرة فى اكتشاف جنوب سدرى تبلغ حوالى 200 مليون برميل من النفط.

وأشارت إلى أن شركة بترول بلاعيم وضعت خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد والاستفادة من البنى التحتية القائمة فى المنطقة المجاورة للبئر، كما سيتم تطبيق هذه الإستراتيجية أيضًا فى الأنشطة المستقبلية فى منطقة سدرى للإسراع بعمليات الاستكشاف ووضع الآبار على الإنتاج.



وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت - فى شهر يوليو الماضى - عن تحقيق شركة بترول بلاعيم كشفاً بترولياً بمنطقة أبورديس سدري، وذلك بحفر البئر الاستكشافى سدرى 23، والنجاح فى الوصول إلى الطبقات العميقة بتكوين عصر ما قبل الميوسين، حيث تم اكتشاف طبقة حاملة للزيت الخام بسمك رأسى 35 مترا من الصخور الرسوبية و65 مترا من الصخور الجيرية.