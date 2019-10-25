شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية غدا السبت لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدا السبت فقط، نظرا لسوء الأحوال الجوية وما تشهده البلاد من حالة عدم استقرار للأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة.
من ناحيته، أصدر يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديرى عموم الإدارات ولجنة الأزمات والكوارث والسيول بالمديرية بتعميم القرار تنفيذا لتعليمات المحافظ، حرصا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، وأكد على ضرورة توخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حماية أبنائنا الطلاب ومنشآتنا التعليمية والتواصل مع كافة مرافق المحافظة كل فى نطاق إدارته.
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