شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تفند شائعة إلغاء الفحوص الطبية على المرضى القادمين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة أنه يتم عمل كروت مراقبة صحية لمتابعة القادمين من الدول المتوطن بها الأمراض فى محل إقامتهم فى فترة الحضانة، ومن يظهر عليه أى أعراض فى هذه الفترة يتم تحويله للمستشفى لأخذ العلاج اللازم، فضلاً عن اتخاذ الوزارة عدد من الإجراءات لمنع تسرب الأوبئة للبلاد، منها (تقديم التطعيمات اللازمة للمسافرين لحمايتهم ضد الأمراض الوبائية، وكذلك توزيع الكروت الإرشادية الخاصة بالأمراض المعدية أو الأمراض الحديثة التي تتضمن طرق العدوى والوقاية منه)، بالإضافة إلى توافر المعدات والآلات الحديثة للاكتشاف المبكر للأمراض، وسرعة الاستجابة لأى أحداث طارئة قد تشكل تهديداً على أوضاع الصحة العامة بالبلاد، بما يمثل خطورة على صحة المواطنين.
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