شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تفند شائعة إلغاء الفحوص الطبية على المرضى القادمين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، ما يؤدى إلى نقل العديد من الأمراض لمصر، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، وأنه يتم توقيع الكشف الطبى على كل الحالات المرضية للقادمين من الخارج، كما تتم مناظرة جميع القادمين إلى مصر من الدول المتوطن بها أمراض سواء مصريين أو أجانب عن طريق الحجر الصحى التابع للقطاع الوقائى بوزارة الصحة، وحال الاشتباه بأى حالات مصابة يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة كل مواطنيها وعدم انتشار أى أوبئة داخل الأراضى المصرية.

وأوضحت الوزارة أنه يتم عمل كروت مراقبة صحية لمتابعة القادمين من الدول المتوطن بها الأمراض فى محل إقامتهم فى فترة الحضانة، ومن يظهر عليه أى أعراض فى هذه الفترة يتم تحويله للمستشفى لأخذ العلاج اللازم، فضلاً عن اتخاذ الوزارة عدد من الإجراءات لمنع تسرب الأوبئة للبلاد، منها (تقديم التطعيمات اللازمة للمسافرين لحمايتهم ضد الأمراض الوبائية، وكذلك توزيع الكروت الإرشادية الخاصة بالأمراض المعدية أو الأمراض الحديثة التي تتضمن طرق العدوى والوقاية منه)، بالإضافة إلى توافر المعدات والآلات الحديثة للاكتشاف المبكر للأمراض، وسرعة الاستجابة لأى أحداث طارئة قد تشكل تهديداً على أوضاع الصحة العامة بالبلاد، بما يمثل خطورة على صحة المواطنين.