وزارة البيئة: مصر تشهد مظاهر التغيرات المناخية منذ عامين

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وأضاف عبد العزيز، خلال كلمته بمؤتمر "قضايا التغيرات المناخية وربطها بمخاطر الإدارة الغير سليمة للمخلفات"، فى إطار مشاركة مصر فى مؤتمر الكلايمثون Climathon العالمى، أن فنار في منطقة رشيد أصبح على عمق 8كيلو فى المياه، رغم أنه كان على الشاطئ.
وأوضح أن أبرز الأسباب المؤدية لتلك التغيرات المناخية، يرجع إلى إحدى طبقات الجو العليا التى تسمح بنفاذ حرارة الشمس، وما يمتد منها يحافظ على درجة حرارة الأرض، وعندما تزيد تلك الأشعة تغير من طبيعة الأرض، ويحدث أن يرتفع مستوى البحر، وغرق بعض المناطق.
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