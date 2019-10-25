شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: مصر تشهد مظاهر التغيرات المناخية منذ عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو عبد العزيز، ممثل الإدارة المركزية للتغيرات المناخية فى وزارة البيئة، إن التغيرات المناخية ظاهرة عالمية، ومصر بدأت تواجه الكثير من مظاهرها خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تزيد خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن أبرز ما وضح فى مصر كان غزارة الأمطار فى مناطق لم تكن ضمن المناطق المعروف عنها ذلك، وتعرض مناطق لسيول.

وأضاف عبد العزيز، خلال كلمته بمؤتمر "قضايا التغيرات المناخية وربطها بمخاطر الإدارة الغير سليمة للمخلفات"، فى إطار مشاركة مصر فى مؤتمر الكلايمثون Climathon العالمى، أن فنار في منطقة رشيد أصبح على عمق 8كيلو فى المياه، رغم أنه كان على الشاطئ.

وأوضح أن أبرز الأسباب المؤدية لتلك التغيرات المناخية، يرجع إلى إحدى طبقات الجو العليا التى تسمح بنفاذ حرارة الشمس، وما يمتد منها يحافظ على درجة حرارة الأرض، وعندما تزيد تلك الأشعة تغير من طبيعة الأرض، ويحدث أن يرتفع مستوى البحر، وغرق بعض المناطق.