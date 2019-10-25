شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء المطر .. دار الإفتاء تنشر دعاء رسول الله وقت المطر الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعاء المطر .. يستحب للمسلم أن يدعو فى وقت نزول المطر كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد المطر.

دعاء المطر

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد المطر يقول:"اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والآجام والظَّرَابِ والأودية ومنابت الشجر"

الطقس اليوم

يذكر أن الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أكد أنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اليوم وحتى يوم السبت المقبل، على أن تكون ذروتها اليوم الخميس وغدا الجمعة.

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وأكدت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم الخروج غدا الجمعة بقدر الإمكان إلا فى حالة الضرورة القصوى، للمتواجدين بمحافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا مساعدة الجهات المعنية فى إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار .