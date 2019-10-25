شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: بدء الدراسة فى 6 معاهد تكنولوجية حديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة حول موقف المعاهد التكنولوجية المنشأة حديثاً، حيث أكد التقرير تقييم العديد من طلبات إنشاء معاهد تكنولوجية خلال العام الدراسي 2018/2019 .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن التقرير أشار إلى إنشاء 12 معهداً تكنولوجياً متنوعاً فى مجالات الإدارة والتجارة الخارجية والعلوم الصحية التطبيقية والحاسب الآلي والتكنولوجيا وتكنولوجيا الإعلام والسياحة والفنادق وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الإدارة والمحاسبة، فضلاً عن تكنولوجيا السكك الحديدية وتكنولوجيا التمريض.

ولفت التقرير إلى بدء الدراسة فى 6 معاهد، وتشمل معهدين حكوميين "المعهد الفني للتمريض، والمعهد الفني للسكك الحديدية" بعد أن انتهت الوزارة من كافة إجراءات التراخيص اللازمة، مما يعكس اهتمام الوزارة بالتعليم التكنولوجي المهني؛ لربط الخريجين بسوق العمل.

وأكد التقرير أن هذه النوعية من المعاهد تستوعب عددًا كبيرًا من الطلاب، وكذلك خلق فرص عمالة جديدة لبعض التخصصات سواء إدارية أو فنية.