شكرا لقرائتكم خبر عن غلق البوغاز وتوقف الملاحة فى ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسبب الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت، صباح الجمعة، غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأضاف الغندور أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية علي الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

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فيما وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، مشددا على مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء، والتعامل الفوري معها.

تتعرض الإسكندرية، منذ مساء الخميس، لموجة طقس سيئ وأمطار غزيرة متواصلة لساعات، وتوقفت كافة عمليات الصيد فى الميناء الشرقى بعد ارتفاع امواج البحر لاكثر من مترين.

وعلى صعيد متصل، استجاب المواطنين لتحذيرات المحافظة بعدم الخروج إلا للضرورة، الجمعة، وبدت المدينة وكأنها خالية تماما من المارة وأغلقت المحال وساعد على ذلك إجازة الجمعة. واستمر عمال ومسؤولى المحافظة والصرف الصحى في الشوارع حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة للوقوف على تراكمات المياه والعمل على تصريفها فورا ونجحت المحافظة لليوم الثانى في استيعاب كميات صخمة من مياه الأمطار.