شكرا لقرائتكم خبر عن حصول مطاري شرم الشيخ والغردقة على تجديد الترخيص التشغيلي لمدة 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل مطارى شرم الشيخ والغردقة الدوليين ولأول مرة على تجديد الترخيص التشغيلى لمده ثلاثة سنوات من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى، وهي المرة الأولى بتاريج المطارات الإقليمية التي يتم الترخيص فيها لمدة ثلاث أعوام.

ومنحت سلطة الطيران التراخيص للمطارين بعد استيفائهما كل متطلبات القواعد الدولية والمتطابقة مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدنى (الايكاو) والمحلية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بترخيص المطارات بسلطة الطيران المدنى المصري.

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وأكد الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن تجديد ترخيص مطارى شرم الشيخ والغردقة جاء ليؤكد على التزام هذه المطارات بجميع المعايير الدولية ومتطلبات سلطة الطيران المدنى بما يتوافق مع التشريعات المصرية والدولية في مجال تأمين وسلامة وجاهزية المطارات، كما يعزز من مكانتها على المستوى الاقليمى والدولى.

وأشار النشار إلى ان وزارة الطيران المدنى تضع على قمة أولويتها تنمية وتطوير ورفع كفاءة جميع المطارات المصرية مما ينعكس إيجابيا على تشجيع الإستثمارات داخل جمهورية مصر العربية.

كما وجه رئيس شركة المطارات الشكر لجميع العاملين بمطارى شرم الشيخ والغردقة على ما يبذلونه من جهد وتفانى في اداء المهام المنوطة بهم خلال الفترة الماضية والتى أهلتهم لاجتياز مراحل الترخيص أو تجديده.