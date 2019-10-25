شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ميناء الصيد بالبرلس بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أغلقت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، الجمعة، الميناء أمام دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط بسبب شدة الرياح العاتية والمحملة بالأتربة وارتفاع الأمواج.
وتعرضت المحافظة إلى حالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة، في حين أدت سرعة الرياح الشديدة والأتربة المتطايرة إلى انعدام الرؤية لمسافات بعيدة وتأثرت حركة السير وخاصة على الطريق الدولي.
من جانبه، وجه المحافظ، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، عبر صفحة المحافظة وعبر أجهزة اللاسلكي بمجالس المدن والقرى، تحذيرات للمواطنين بتجنب الخروج في هذه الأجواء والابتعاد عن أعمدة الكهرباء.
وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالانتهاء من رفع مخلفات مياه الأمطار، وتكثيف حملات النظافة بالقرى والمدن، وتواجد سيارات كسح وشفط مياه الأمطار، وإزالة أي إشغالات من الشوارع.
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