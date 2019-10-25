شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يوجه برفع درجات الاستعداد تحسبا لتلقلبات الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية تعليمات لجميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء بسرعة التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد، وذلك حفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار عمل المعدات والسيارات التي تم استدعاؤها من شركة مياه الشرب والصرف الصحي حتى الانتهاء من سحب جميع تجمعات المياه وعودة الشارع إلى طبيعته، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات برئاستة للتعامل مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.