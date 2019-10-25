شكرا لقرائتكم خبر عن غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه إن إدارة حركة السفن قررت اليوم الجمعة، غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن .

وأضاف الغندور فى بيان اليوم أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعى رغم غلق البوغاز .

الاسكندريه

ووجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء إدارات الميناء المختلفة بتوخى الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من والى الميناء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

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كما شدد شاهين على مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد،واليقظة والجاهزية لتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة فى الميناء،والتعامل الفورى معها .