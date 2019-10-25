شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا صحة لما تردد بشأن بيع محمية "نبق" فى جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضافت الوزارة، أن محمية نبق هى عبارة عن شريط مطل على البحر الأحمر يقع على خليج العقبة فى المنطقة ما بين مدينتي شرم الشيخ ودهب، بمساحة 600 كيلومتر مربع، منها حوالى 440 كم مربع فى اليابس، بالإضافة إلى 130 كم مربع فى النطاق المائى، وتحتوى على عدد متنوع من النباتات الطبيعية والحيوانات البرية، مما يجعل منها نظامًا طبيعيًا متكاملًا، لذلك تم الإعلان عنها كمحمية طبيعية فى عام 1992م، وفى أواخر عام 2010م, تم استخدام المحمية كشواطئ آمنة للسياح.
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