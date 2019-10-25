شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. ذروة موجة عدم الاستقرار وتوقعات بأمطار غزيرة ورعدية شمالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى يوم غدا السبت.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اليوم الجمعة ذروة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين.

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وكشف شاهين، أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل، يبدأ التحسن فى الأحوال الجوية، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقى الأنحاء، وتعود درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية .

وبالنسبة لحالة الطقس فى العاصمة، أشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة مستمرة حتى غدا السبت، لافتا إلى أن الأمطار ستكون بين خفيفة لمتوسطة الشدة.

