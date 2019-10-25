شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يبحث التصنيع المشترك للجرارات مع شركة بيلاروسية والان مع تفاصيل الخبر
يأتى هذا اللقاء لمناقشة تعميق سبل التعاون بين "منسك" البيلاروسية وشركة "حلوان لمحركات الديزل" (مصنع 909 الحربي) للتصنيع المشترك للجرارات بأنواعها، ونقل التكنولوجيا وتوطين صناعتها داخل شركات الإنتاج الحربى، بما يتناسب مع طبيعة العمل والمناخ بمصر.
تم خلال اللقاء الإشارة إلى قيام رئيس مجلس إدارة شركة "منسك للجرارات" بزيارة (مصنع 909) للتعرف على خطوط الإنتاج وبيئة العمل بالشركة، حيث تم الإتفاق على مخطط توريد عدد (51) جرار تم التعاقد على استيرادهم من "منسك" لتجربتهم ودراسة الإمكانيات الفنية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من الجرارات، ومدى ملاءمتها وتحديد المواصفات الفنية المقترحة المطلوبة للجرارات فى مصر كخطوة أولى وصولاً لنقل التكنولوجيا وتوطين التصنيع بشركات الإنتاج الحربي مستقبلا.
وتم التأكيد على رغبة شركات الإنتاج الحربي فى توسيع آفاق التعاون مع الشركات البيلاروسية لتشمل رفع كفاءة المعدات الخاصة بشركة حلوان لمحركات الديزل وباقى شركات الإنتاج الحربي والتعاون فى مجالات تصنيع الطلمبات والمعدات الخاصة بشفط المياه والمعدات الزراعية وتبادل الخبرات التكنولوجية والفنية مع الجانب البيلاروسي خاصة فى ظل ما تشهده العلاقات الناجحة مع الشركات البيلاروسية مثل التعاون مع شركات (ماز ، أمكادور ، أجروماش ،منسك للمحركات..) البيلاروسية.
ومن جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "منسك للجرارات" البيلاروسية، عن سعادته بالثقه المتبادلة بين الطرفين والرغبة فى تعزيز التعاون المشترك ، وأكد على إستعداد الشركة لإيفاد وفد من المتخصصين لرفع كفاءة الماكينات والآلات بمصنع(909) ، وأشار إلى أنه بصفته رئيساً لمجلس الأعمال المصرى - البيلاروسي سيقوم بدعوة شركات بيلاروسية أخرى للمساعدة فى المشاركة فى تنفيذ هذا المشروع ، وتوطين صناعة الجرارات فى مصر وصولا للتصدير للدول الإفريقية مستقبلاً .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإنتاج الحربى يبحث التصنيع المشترك للجرارات مع شركة بيلاروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.