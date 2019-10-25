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مطارى شرم الشيخ والغردقة يحصلان على تجديد الترخيص التشغيلى لمدة 3 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

 

حصل كل من مطارى شرم الشيخ و الغردقة الدوليين ولأول مرة  على تجديد الترخيص التشغيلى لمده ثلاثة سنوات من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى والذى يعد انجازاً حقيقياً للمطارين حيث أنها المرة الأولى بتاريج المطارات الاقليمية يتم الترخيص لمدة ثلاث أعوام، مما يعكس الطفرة الكبيرة التى حدثت بمنظومة المطارات المصرية على كافة المستويات خلال الفترة الماضية، يأتي ذلك فى ضوء الإنجازات العديدة التى تشهدها المطارات المصرية وتماشياً مع توجيهات وزير الطيران المدنى بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة وخدمة العملاء والمسافرين.

 

وقد منحت سلطة الطيران التراخيص للمطارين  بعد استيفائهما كل متطلبات القواعد الدولية  والمتطابقة مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدنى (الايكاو) والمحلية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بترخيص المطارات بسلطة الطيران المدنى المصري .

 

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وأكد الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات ان  تجديد ترخيص مطارى شرم الشيخ والغردقة جاء ليؤكد على التزام  هذه المطارات بجميع المعايير الدولية ومتطلبات سلطة الطيران المدنى بما يتوافق مع التشريعات المصرية والدولية فى مجال تأمين وسلامة وجاهزية المطارات كما يعزز من مكانتها على المستوى الاقليمى والدولى .

 

وأشار النشار إلى  ان وزارة الطيران المدنى تضع على قمة أولويتها تنمية وتطوير ورفع كفاءة جميع المطارات المصرية مما ينعكس إيجابيا على تشجيع الإستثمارات داخل جمهورية مصر العربية .

 

كما وجه رئيس شركة المطارات الشكر لجميع العاملين  بمطارى شرم الشيخ والغردقة على ما يبذلونه من جهد وتفانى فى اداء المهام المنوطة بهم خلال الفترة الماضية.

 

 

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