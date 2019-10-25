شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الطلابية بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة على النحو التالى: الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب رئيساً للجنة ومشرفا عاما و عضوية كل من: الدكتور كريم مصطفي إبراهيم البطوطى وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب والدكتور تامر عبد المنعم راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومسئول الاتصال ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و طارق أحمد مدير عام إدارة رعاية الشباب ومحمد أحمد عبد الملك مدير عام الشئون القانونية عضو قانوني و علاء عبد المنعم بإدارة الأسر الاتحادات الطلابية والطالبة أمنية عبد الفتاح والطالبة سمر عبد الستار بكلية الآداب.

كما تم إعلان الجدول الزمني المقترح لانتخابات الاتحادات الطلابية وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي، والذى يبدأ في 30 من أكتوبر بفتح باب الترشح للانتخابات و سحب وتقديم الاستمارات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءاً، و يليها إعلان الكشوف المبدئية في 3 نوفمبر، ثم تلقي الطعون 4 نوفمبر، و في 5 نوفمبر يتم إعلان الكشوف النهائية، و تبدأ الدعاية الانتخابية في 6 نوفمبر، كما تبدأ إنتخابات الجولة الأولي فى تمام التاسعة صباحا يوم الأحد 10 نوفمبر، و تكون الإعادة 11 نوفمبر ، و يتم إنتخاب الأمناء و مساعديهم على مستوى الكليات يوم 12 نوفمبر، و يتم إنتخاب رئيس الإتحاد ونائب رئيس الإتحاد علي مستوى الكليات في 13 نوفمبر، و ينتهي ماراثون الإنتخابات في 14 نوفمبر بانتخاب الأمناء و مساعديهم و رئيس و نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة.