شكرا لقرائتكم خبر عن سنن الجمعة.. 8 أفعال للمسلم تستحب فى يوم الجمعة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك سنن يستحب أن يفعلها المسلم فى يوم الجمعة، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من خلال إنفوجراف يوضح هذه السنن. سنن الجمعة سنن الجمعة وقالت دار الإفتاء إنه يستحب للمسلم فى يوم الجمعة 8 سنن هى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك".

سنن الجمعة

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