شوارع الجيزة دون مخالفات انتظار خاطئ خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعدت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملة مرورية مكبرة بمراكز وأقسام القطاع؛ لتحقيق أعلى معدلات سيولة مرورية. أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمود عبد الرازق عن تحرير 316 مخالفة متنوعة أبرزها 110 مخالفات تجاوز السرعة المقررة بالرادار، وشن 24 حملة بمطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية". وشنت القوات 5 حملات على سيارات السرفيس، وتم حجز مركبة "توك توك" دون تحرير مخالفات انتظار خاطئ، والتصالح الفوري في 21 حالة.

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