القبض على 22 مشتبها به في المنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقت قوات الأمن الجيزة القبض على 22 حالة اشتباه بالمنطقة الأثرية بالهرم. وتمكنت الحملة خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط متهما بمضايقة السياح، وبائع متجول وحالة تسول، وتنفيذ 5 أحكام قضائية فضلا عن رفع 141 حالة تعد على الطريق. تحررت المحاضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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