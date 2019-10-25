أخبار مصر | حالة الطقس اليوم.. طوارئ بـ"المرور" تحسبا لسقوط أمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حالة الطقس اليوم.. طوارئ بـ"المرور" تحسبا لسقوط أمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة الطقس اليوم، اليوم الجمعة، أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية بأنها تتكاثر فيها السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، اليوم الجمعة، قد تمتد إلى شمال الصعيد، وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.

عمل غرف الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار

وبدأ عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لسقوط أمطار أو تلقي البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

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مراقبة حركة السيارات

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال

ونشرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.