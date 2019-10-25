أخبار مصر | أمطار ورعد وسيول.. ننشر حالة الطقس اليوم الجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمطار ورعد وسيول.. ننشر حالة الطقس اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة "الخليج 365" الإلكترونية، النشرة اليومية لحالة الطقس، على القاهرة والمحافظات المختلفة، في إطار حرصها على تقديم خدمة مميزة لقرائها.

وفي هذا الإطار توقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، اليوم الجمعة، قد تمتد إلى شمال الصعيد، وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.

الطقس لطيف على السواحل الشمالية

كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحرى والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى أخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

رياح معتدلة على السواحل الشمالية

والرياح أغلبها شمالية غربية إلى غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

هيئة الأرصاد الجوية: حالة البحر المتوسط مضطربة.. والأحمر معتدلة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة شرقا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 20 24

شبين الكوم 19 24

طنطا 19 24

دمنهور 18 23

الإسكندرية 18 23

بلطيم 19 23

مطروح 19 25

السلوم 19 25

سيوة 16 26

بورسعيد 19 24

دمياط 19 24

الزقازيق 20 25

الإسماعيلية 20 24

السويس 20 26

العريش 18 26

رفح 18 26

رأس سدر 20 27

نخل 11 25

نويبع 20 26

طابا 21 26

كاترين 09 23

الطور 17 27

شرم الشيخ 22 32

الغردقة 25 30

مرسى علم 21 32

الفيوم 19 27

بني سويف 18 27

المنيا 18 28

أسيوط 17 27

سوهاج 20 28

قنا 20 28

الأقصر 18 30

أسوان 19 30

أبوسمبل 20 32

الوادي الجديد 22 31

شلاتين 20 31

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أبو رماد 21 30

حلايب 21 28

رأس حدربة 21 28

درجات الحرارة المتوقعة على مدن وعواصم الدول العربية والعالمية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 25 36

المدينة 19 33

الرياض 20 36

المنامة 29 35

أبوظبي 26 36

الدوحة 28 34

الكويت 22 34

دمشق 12 24

بيروت 24 27

عمان 13 23

القدس 16 23

غزة 20 28

بغداد 17 28

مسقط 26 33

صنعاء 09 24

الخرطوم 24 38

طرابلس 17 23

تونس 14 22

الجزائر 13 20

الرباط 14 25

نواكشوط 25 34

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 05 24

إسطنبول 15 22

إسلام آباد 15 30

نيودلهي 18 31

جاكرتا 25 34

بكين 02 14

كوالالمبور 23 32

طوكيو 16 20

أثينا 16 26

روما 13 23

باريس 10 17

مدريد 07 20

برلين 11 17

لندن 14 16

مونتريال 02 10

موسكو 06 12

نيويورك 11 18

واشنطن 11 21