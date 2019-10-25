شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ومتواصلة على الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرضت الإسكندرية صباح اليوم الجمعة، لأمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة حيث تراكمت المياه في الشوارع والميادين والأنفاق ما أثر على حركة المشاة والسيارات. واتخذت محافظة الإسكندرية وهيئة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية استعداداتها لتصريف المياه ومنع تراكمها بالشوارع لتسيير حركة المواطنين.

كما عززت إدارة مرور الإسكندرية من خدماتها المرورية بمختلف الميادين والشوارع لتحقيق السيولة المرورية ومنع تكدس السيارات.

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