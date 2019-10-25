شكرا لقرائتكم خبر عن 7 توصيات للمزارعين لمواجهة موجة التقلبات الجوية والأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي عن اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة، للحفاظ على ثرواتهم النباتية، وتفادي أية خسائر محتملة، عند سقوط الأمطار بالنسبة للزراعات الموجودة خلال هذه الفترة بناء على ما اعلنته هيئة الارصاد الجوية المصرية تشير ظروف الطقس إلى إستمرار حالة عدم الأستقرار في الأحوال الجوية حتى غدا السبت القادم .

وتضمنت أهم التوصيات الزراعية وفقا لوزارة الزراعة:

بالنسبة للري بالتنقيط بالاراضي الرملية تشغيل شبكة الري لمدة نصف ساعة بعد انتهاء الامطار.

بالنسبة للري بالغمر التوقف تماماً عن عمليات الري وتأجيل أي عمليات زراعية مثل الزراعة أو الحرث حتى استقرار الاحوال المناخية.

Advertisements

التأكد من جودة الصرف الزراعي بالاراضي المنزرعة وتطهير المصارف للتخلص من الماء الزائد كلما أمكن ذلك وخاصة في زراعات البطاطس والفرولة.

النسبة للمانجو متأخرة النضج يفضل الاهتمام جدا بالصرف أو الاسراع بجمع ثمار المانجو حتى لا تؤدي زيادة الامطار إلى حدوث تشقق للثمار. بالنسبة للموالح في هذا العمر لا يوجد تاثير على الثمار إلا في حالة عدم صرف المياه وتجمعها في الارض تؤدى إلى التشقق والتساقط.

وبالنسية للمحاصيل الاخرى لابد من حقن 2 لتر من حمض فسفوريك بعد انتهاء تساقط الأمطار على المحاصيل المنزرعة يليها رش كالسيوم مخلبي ويفضل أن يكون على أحماض كربوكسيلية وأن يكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم، بالإضافة إلى دفعه سلفات بوتاسيوم ١٠ كيلو للفدان حقنًا. كذلك ينصح برش النباتات بالمشتل أو نباتات الخضر في العمر الصغير بمنقوع السوبر فوسفات لزيادة قدرة النباتات على تحمل المناخ المغاير.

ستتسبب الأمطار في زيادة الرطوبة النسبية على شمال البلاد ممايزيد من الإحساس بحرارة الطقس وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما أن هطول الأمطار أثناء وجود حرارة عالية يؤدى لزيادة الرطوبة الجوية وسقوط الندى صباحًا، مما يزيد فرص إصابة المزروعات بأمراض فطرية وبكتيرية ويجب على المزارع حقن مبيدات اعفان الجذور وإجراء رشات وقائية ضد هذه الأمراض عقب توقف هطول الأمطار مباشرة.

بالنسبة لمربي النحل يفضل إبعاد خلايا النحل عن الاماكن شديدة الامطار والرياح ووضع الخلايا تحت مظلات لحمايتها كما يفضل عدم الكشف على خلايا النحل في هذه الظروف الجوية حتى انتهاء الموجه. ونؤكد على مربي الأغنام تجنب الرعي قرب مجاري السيول والأودية وتنظيف ساحات الحظائر الخارجية لضمان التصريف الجيد لمياه الأمطار لتلافي الإصابة بالامراض. والعمل على حماية المواليد من التقلبات الجوية.