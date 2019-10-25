شكرا لقرائتكم خبر عن برواتب 7 آلاف جنيه.. وظائف شاغرة بفنادق مرسى علم (الشروط والتفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

برواتب تصل لـ7 آلاف جنيه، لحديثي التخرج، وحملة المؤهلات العليا والمتوسطة اعلنت مديرية القوى العاملة في محافظة البحر الأحمر، توافر العشرات من فرص عمل للشباب بشركات القطاع الخاص، وعدد من المنشآت السياحية والفندقية بمدينة مرسى علم، ونشرت صفحة مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تفاصيل الإعلان عن الوظائف، وذكرت أن هناك العديد من المنشآت السياحية في مدينة مرسى علم بحاجة لشغل وظائف عدة ومتنوعة برواتب تصل لـ7 آلاف جنيه.

ويمكن للراغبين في التقدم لفرص العمل، الحضور لمقر الديوان العام لمحافظة البحر الأحمر، للتقدم للوظائف الشاغرة. وتنوعت الوظائف المتاحة، ما بين فني تبريد ومعدات مطابخ، بخبرة لا تقل عن 3 سنوات، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، والوظائف برواتب من 1600 لـ2000 جنيه، وألا يزيد السن عن 45 عاما. وضمت الوظائف موظف استقبال ومراقب أمن، بشرط الحصول على مؤهل عالي، براتب من 100 لـ1200 جنيه، ويشترط في المتقدمين ألا يزيد السن عن 35 سنة لموظف الاستقبال، و45 سنة لمراقب الأمن. ومسؤول برمجيات، ومحاسبين، بشرط الحصول على مؤهل عالي، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما، برواتب تبدأ من 3500 لـ7000 آلاف جنيه.

وأوضحت مديرية القوى العاملة، أن هناك العديد من المنشآت السياحية تبحث عن موظفين لوظائف شاغرة، وعلى الراغبين في الحصول على فرصة مناسبة التوجه لمقر الديوان العام للتعرف على الوظائف المتاحة، وشروط التقديم.