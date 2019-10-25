شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تصدر توصيات فنية لحماية خلايا النحل من البرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الزراعة ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عشرة توصيات هامة لمربى النحل لمجابهة الأجواء الباردة التي تمر بها البلاد والتي تشمل:

يجب التأكد من توافر الغذاء الكافي داخل الخلايا بنوعيه الكربوهيدراتي (العسل الناضج) والبروتيني (حبوب اللقاح)، وفى حالة عدم كفاية الغذاء داخل الخلية، يمكن الاستعانة بالغذاء الفائض في خلية أخرى أقوى.

ينصح بضم الطوائف الضعيفة أو عديمة الملكات، حيث كلما احتوت الخلية على عدد كبير من شغالات صغيرة السن كلما زادت درجة الحرارة داخل الخلية ونجحت عملية التشتية.

يجب رفع الأقراص الفارغة وكذلك الأدوار العليا الزائدة عن حاجة النحل وتخزن وتحفظ جيداً داخل صناديق بعد تبخيرها لحين الحاجة إلى استخدامها في بدايات موسم الربيع.

يجب ترتيب الأقراص داخل الخلايا بحيث يكون الحضنة في الوسط والعسل وحبوب اللقاح على الجانبين، مع تغطية الأقراص من أعلى بقطعة من القماش أو الخيش النظيف.

يجب تعديل وضع القاعدة أو الطبلية على الارتفاع الشتوي، وكذلك تعديل فتحة الخلية على الفتحة الضيقة

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يجب تقليل عدد مرات فتح الخلايا بقدر الإمكان، على أن يجرى فحص الخلايا في الأيام الدافئة وخلال الساعات المشمسة، وفى الأوقات قليلة الرياح، كما أن الفحص يجب أن يكون سريعاً ونكتفى بالاطمئنان على وجود الملكة وكفاية الغذاء داخل الخلية.

يجب العمل على تنظيف أرضية الخلايا وجدرانها من يرقات وعذارى ديدان الشمع إن وجدت مع الاهتمام بمكافحة الآفات والأمراض والتي تظهر في هذا الوقت وخاصة طفيل الفاروا.

يجب تغطية الغطاء الخارجي للخلايا من الخارج بطبقة من الزنك، لحمايتها من الأمطار والمؤثرات الخارجية.

يجب وضع أحجار ثقيلة أعلى غطاء الخلايا من الخارج في الأوقات شديدة الرياح، وخاصة على الخلايا التي توجد في الأماكن المكشوفة والأكثر عرضة لتأثيرات الرياح.

يجب توجيه فتحة الخلايا إلى الاتجاه القبلي وليست البحري.

وفي سياق متصل شدد وزير الزراعة على ضرورة تسهيل إجراءات تراخيص تشغيل مناحل العسل ومنتجاته، لوضع ذلك النشاط المهم تحت رعاية الوزارة ومظلة الدولة.

وناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة النحالين وأصحاب المناحل التوجه لأقرب مديرية زراعة أو إدارة زراعية للسير في إجراءات ترخيص مناحلهم.