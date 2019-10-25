شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. انطلاق المؤتمر الدولي للابتكارات التربوية APITEL 2019 بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، السبت المقبل أعمال المؤتمر الدولي الأول للابتكارات التربوية والتعلم المدعوم بالتكنولوجيا ٢٠١٩، الذي تنظمه وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بالجامعة، وتستمر أعماله لمدة يومين بقاعة المؤتمرات بكلية الطب، ويشارك فيه رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد، وبرلمانيون وعدد من خبراء التعليم العالي.

وأكد «الكردي» على أهمية المؤتمر للتوعية بمفهوم الابتكارات التربوية وأثره في دعم تصنيف الجامعة ودعم التدويل، ودعا المجتمع الجامعي لحضور المؤتمر موضحاً أن فاعلياته تتضمن توجيه القائمين في مؤسسات التعليم العالي بأهمية التحول الرقمي في قطاع التعليم والاستخدامات المختلفة للتكنولوجيا التي تدعم مساعي جامعة الإسكندرية نحو هذا التحول، والذي تعكسه الخطة الاستراتيجية للجامعة.

بدورها أشارت الدكتورة غادة الخياط المدير التنفيذي للوحدة، إلى أن أعمال المؤتمر سوف تتناول قضايا هامه تتعلق بمنهجيات التعليم والتعلم يناقشها خبراء مصريين ودوليين، وسيتم عرض بعض الدروس المستفادة من إصلاح التعليم الفني وكيف يمكن ان يتم التعاون بينه وبين الجامعات، كما يناقش المؤتمر بعض قضايا التعليم في قطاعات بعينها كالتمريض والتجارة وتكنولوجيا المعلومات، وأضافت أن المؤتمر سيتضمن على هامش فاعلياته خمس دورات لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وأوراق بحثية شفهية وعلى هيئة Poster، ومعرضا للابتكارات التربوية.