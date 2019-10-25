شكرا لقرائتكم خبر عن إصابتان جديدتان ترفعان ضحايا «تسمم الفسيخ» في الإسكندرية إلى 91 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم في جامعة الإسكندرية، ارتفاع عدد الحالات المصابة بتسمم الفسيخ إلى 91 حالة تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و55 عاما، قادمين من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية بعد وصول حالتين جديدتين الخميس وتم اتخاذ كافة الاجراءات العلاجية والوقائية حيالهم من قبل اطباء متخصصين في مراكز السموم بالمستشفيات الجامعية.

وقالت «غانم» لـ«المصرى اليوم» إنه جرى التعامل الطبي مع جميع الحالات فور وصولها إلى المركز بواسطة الأطباء المتخصصين فيما تم احتجاز حالة في العناية المركزة نظرا لسوء حالتها الصحية واخرى في المركز لتلقى العلاج فضلا عن خروج جميع الحالات الاخرى بعد تلقى الاسعافات والعلاجات وتجريع الامصال اللازمة ما ساهم في تحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء تمامًا.

وأشارت إلى أنه تم تجريع المصابين 50 امبول «البتيوليزم»- الترياق المصرح به من وزارة الصحة لإنقاذ المصاب بتسمم الفسيخ من الموت بتكلفة 5 ملايين جنيه خلال الفترة التي استقبل فيها المركز مصابين بتسمم فسيخ فيما تبقى 5 أمبولات رصيد في المركز.