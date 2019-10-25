شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية اليوم على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر، اليوم الجمعة، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد، وجنوبا على مدينتى (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.

كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحرى والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى أخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

والرياح أغلبها شمالية غربية إلى غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة شرقا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 24شبين الكوم 19 24طنطا 19 24دمنهور 18 23الإسكندرية 18 23بلطيم 19 23مطروح 19 25السلوم 19 25سيوة 16 26بورسعيد 19 24دمياط 19 24الزقازيق 20 25الإسماعيلية 20 24السويس 20 26العريش 18 26رفح 18 26رأس سدر 20 27نخل 11 25نويبع 20 26طابا 21 26كاترين 09 23الطور 17 27شرم الشيخ 22 32الغردقة 25 30مرسى علم 21 32الفيوم 19 27بني سويف 18 27المنيا 18 28أسيوط 17 27سوهاج 20 28قنا 20 28الأقصر 18 30أسوان 19 30أبوسمبل 20 32الوادي الجديد 22 31شلاتين 20 31أبو رماد 21 30حلايب 21 28رأس حدربة 21 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 25 36

المدينة 19 33

الرياض 20 36

المنامة 29 35

أبوظبي 26 36

الدوحة 28 34

الكويت 22 34

دمشق 12 24

بيروت 24 27

عمان 13 23

القدس 16 23

غزة 20 28

بغداد 17 28

مسقط 26 33

صنعاء 09 24

الخرطوم 24 38

طرابلس 17 23

تونس 14 22

الجزائر 13 20

الرباط 14 25

نواكشوط 25 34

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 05 24

إسطنبول 15 22

إسلام آباد 15 30

نيودلهي 18 31

جاكرتا 25 34

بكين 02 14

كوالالمبور 23 32

طوكيو 16 20

أثينا 16 26

روما 13 23

باريس 10 17

مدريد 07 20

برلين 11 17

لندن 14 16

مونتريال 02 10

موسكو 06 12

نيويورك 11 18

واشنطن 11 21