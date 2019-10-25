53% من القراء يتوقعون تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحاصيل مع تطبيق الزراعات التعاقدية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح منظومة الزراعات التعاقدية فى تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحاصيل، توقع غالبية القراء نجاح منظومة الزراعات التعاقدية فى تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحاصيل. وتوقع 53% من القراء نجاح منظومة الزراعات التعاقدية فى تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحاصيل، بينما استبعد 47% من القراء نجاح منظومة الزراعات التعاقدية فى تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحاصيل.



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