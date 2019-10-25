استعدادات "الزراعة" للتعامل مع الأمطار والحد من خسائر المحاصيل × 8 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددًا من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من خلال مدراء الزراعة بالمحافظات استعدادًا للتعامل مع هطول الأمطار وتفادى الأضرار التى تؤثر على المحاصيل الزراعية وخاصة الزراعات الشتوية المبكرة. تشكيل غرف عمليات مركزية لإدارة الأزمات لتلقى البلاغات. معدة لجهاز تحسين الأراضى "لودرات، حفارات، جرارات". قوافل إرشادية لعدم تضرر المحاصيل وعمليات مكافحة ضد الأمراض التى تسببها الأمطار. التنسيق مع وزارة الرى لتطهير المصارف وعمل حواجز لمياه السيول وفتحات لصرف المياه. فتح ممرات للمياه المتراكمة للترع والأماكن المنخفضة خارج القرى فى حالة سقوط أمطار غزيرة. المتابعة اليومية مع مديرى ووكلاء وإدارات الزراعة ومسئولى المحافظات. صيانة دورية لمعدات جهاز تحسن الأراضى لرفع كفاءتها وقدرتها على مواصلة العمل. صيانة محطات الصرف كإجراء احترازى فى حالة سقوط الأمطار.

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