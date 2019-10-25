شكرا لقرائتكم خبر عن لجان مكثفة للوقاية من "السوسة الحمراء" للنخيل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد كمال عباس رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك لجان مكثفة لعمل دورات تدريبية للنخالين على الممارسات الزراعية الجيدة فى التعامل مع أشجار النخيل والوقاية من سوسة النخيل، وفحص النخيل، وإقامة الحقول الإرشادية بعدة مناطق بالواحات البحرية، للنهوض بالإنتاج .

وأضاف رئيس الحملة القومية للنخيل، أن هناك تنسيقا من خلال معهد وقاية بحوث النباتات الجهة المنفذة، بالاشتراك مع باحثين من معهد بحوث البساتين والمعمل المركزى للنخيل، وقطاع الإرشاد، والإدارة المركزية للمكافحة، فى إقامة العديد من الحقول الإرشادية التى تضم ترقيم النخيل وعلاج النخيل المصاب وتقويس وتكيس العذوق والاستمرار فى متابعة هذه الحقول من الإصابة بالآفات وسوسة النخيل الحمراء، كذلك رش عدد الحقول بالمبيدات وأخذ عينات لتحليل لتحديد الفترة التى يتم التوقف فيها عن استخدام مبيدات بعد الحصاد.

وكشف تقرير وزارة الزراعة، أن الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل تقوم بتنظيم الحقول الإرشادية فى الواحات البحرية والداخلة، وتكثيف الحملات المرورية على أشجار النخيل، ويتم إجراء الدوارات التدريبة النخالين خلال الشهر الجارى فى وحدة تدريب النخالين بالمركز الإرشادى بالواحات والتى وافقت وزارة الزراعة على إنشائها بعدما لوحظ عدم المام النخالين بالواحات البحرية بالعمليات البستانية والمكافحة بطريقة سليمة.