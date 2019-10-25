شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًا.. مساء الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستطلع مساء يوم الاثنين المقبل 28 أكتوبر، دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ربيع الأول لعام 1441هجرية، بواسطة اللجان الشرعية العلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

يذكر أن الحسابات الفلكية كشفت أن هلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 38 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين المقبل 29 من صفر 1441 هجريا الموافق 28 أكتوبر "يوم الرؤية".

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وكشفت الحسابات، أن الهلال الجديد يبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 32 دقيقة، بعد غروب شمس ذلك اليوم، وفى باقى المحافظات يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 31 و 33 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 17 و 37 دقيقة.

وأكدت الحسابات، أنه وفقا لذلك تكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا الثلاثاء المقبل 29 أكتوبر.