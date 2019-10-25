شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في غرفة ملابس سائقي القطارات ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب ماس كهربائي في حريق محدود داخل غرفة مخصصة لتغيير ملابس سائقي القطارات بجوار مبنى محطة سكة حديد الواسطى شمال بني سويف، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون ان تتأثر حركة سير القطارات.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، اخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، بنشوب حريق محدود بغرفة مخصصة لتغيير ملابس سائقي القطارات بجوار مبنى محطة سكة حديد الواسطى- دائرة المركز، والذي وجه بانتقال ضباط وقوات الحماية المدنية، تنسيقاً وقسم شرطة النقل والمواصلات.

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ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء لمكان البلاغ، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من التحريات الأولية والمعاينة نشوب الحريق بغرفة بمساحة 4 في 4 متر تقريباً منشأه من الطوب ومسقوفة بالألواح الخشبية مخصصة لتغيير الملابس لسائقي القطارات، وتبعد عن مبنى المحطة بحوالي 400 متر تقريباً، وعن حوش القطارات بحوالي 30 متر تقريباً، دون ان تتأثر حركة سير القطارات، ونتج عن الحريق، احتراق عدد 3 صندوق خشب مستهلك وجهاز تليفزيون وريسيفر.

كما تبين انه بسؤال «مجدي. س. ع» 54 عام، ملاحظ سائقي قطارات الواسطى، مقيم بندر الواسطى، رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، ولم يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وإخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال ومعاينة مكان الحريق، وتحرر المحضر رقم 6497 إداري مركز شرطة الواسطى.