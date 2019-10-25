شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات لمتابعة الأمطار والسيول المحتملة بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظة شمال سيناء الاستعدادات لمتابعة سقوط أمطار وسيول محتملة خلال الساعات المقبلة، وقال العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، لـ"الخليج 365"، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات لمواجهة أى طارئ لإغلاق طرق على مجرى السيول، والتخلص من تجمعات المياه بالشوارع، والتدخل السريع.

وأكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، أن طاقم العمل الفنى بمجلس المدينة بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى فى حالة جاهزية طوال اليوم لأى تدخل، لافتًا إلى أنه خلال الساعات الماضية تم التخلص من مياه الأمطار بالشوارع.

وقال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، إن فريق عمل الطوارئ فى وضع استعداد بتنسيق مع كافة الجهات الخدمية فى مدينة بئر العبد وقراها ومسار الطريق الدولى العريش - القنطرة بنطاق مركز بئر العبد.

وقال نصرالله محمد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إن الاستعدادات لمواجهة السيول قائمة ولم تتوقف، خصوصًا فيما يتعلق بسرعة معرفة مناطق السيول وتقاطعاتها مع الطرق، وسيتم تنفيذ خطط الإخلاء العاجل والتدخل بالتنسيق مع الشرطة لغلق الطرق، ويتم التنسيق مع مديريات الصحة والتضامن ومشايخ القبائل.