شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعتمد على الطاقة الشمسية لإنارة مبنى الوزارة.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك محطة شمسية توجد أعلى سطح الوزارة، بالإضافة إلى لوحات شمسية تم وضعها على أعمدة الإنارة التى توجد أمام مقر الوزارة.
وأشار حمزة إلى أن الهدف فى الاعتماد على الطاقة الشمسية داخل ديوان عام الوزارة هو إعطاء نموذج للمواطن فى أهمية وفوائد الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أنه تم تركيب عداد لتبادل الطاقة مع الشبكة لبيع الطاقة الغير مستغلة للشبكة.
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