شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إجراءات لمواجهة إنتاج المخصبات الزراعية الغير مصرح بها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "، عددا من الإجراءات التى اتخذتها وزارة الزراعة، مع بداية زراعات الموسم الشتوى، لمواجهة إنتاج المخصبات الزراعية الغير مصرح بها.

- حملات رقابية مفاجئة على منافذ وأسواق بيع المخصبات الزراعية.

- حظر أى منتجات لمخصبات زراعية غير مصرح بها من وزارة الزراعة.

- التوسع فى وحدات زيادة إنتاج المخصبات الحيوية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.

Advertisements

- طرح منتجات المخصبات المسجلة فى الجمعيات الزراعية.

- أخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات.

- قيام الإدارة المركزية للبساتين ومكافحة الآفات بضبط أى مخالفات وتحويلة للنيابة.

- حملات للتعرف على مشاكل المزارعين تجاه أى مخصب تم تداوله دون الرجوع للمختصين.