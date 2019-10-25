شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إجراءات لمواجهة إنتاج المخصبات الزراعية الغير مصرح بها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "، عددا من الإجراءات التى اتخذتها وزارة الزراعة، مع بداية زراعات الموسم الشتوى، لمواجهة إنتاج المخصبات الزراعية الغير مصرح بها.
- حملات رقابية مفاجئة على منافذ وأسواق بيع المخصبات الزراعية.
- حظر أى منتجات لمخصبات زراعية غير مصرح بها من وزارة الزراعة.
- التوسع فى وحدات زيادة إنتاج المخصبات الحيوية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.
- طرح منتجات المخصبات المسجلة فى الجمعيات الزراعية.
- أخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات.
- قيام الإدارة المركزية للبساتين ومكافحة الآفات بضبط أى مخالفات وتحويلة للنيابة.
- حملات للتعرف على مشاكل المزارعين تجاه أى مخصب تم تداوله دون الرجوع للمختصين.
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