شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من تدخين السجائر الإلكترونية: تسبب الإدمان وأمراضًا خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الصحة من تدخين السجائر الإلكترونية، مؤكدة أن لها خطرًا كبيرًا على الصحة، وأنها تعمل عن طريق آلية تبخير سائل وليس عن طريق حرق التبغ مثل السجائر العادية، وسائل التبخير يحوى النيكوتين بالإضافة إلى مواد أخرى.

وقالت وزارة الصحة والسكان: الضرر الأكبر للسجائر الإلكترونية هو احتوائها على النيكوتين تمامًا مثل السجائر العادية، والنيكوتين هى مادة تسبب الإدمان، كما أنها خطرًا على الأطفال وتسبب اضطرابات فى التركيز.

وأضافت وزارة الصحة، أن السجائر الإلكترونية تحتوى على مواد ضارة أخرى بخلاف النيكوتين تتسبب فى مياه على الرئة وسرطان أحيانًا حسب درجة استعداد الحالة.