شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهادرة.. نيجيريا تعلن قطع العلاقات مع إسرائيل تضامناً مع مصر فى حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى 25 أكتوبر لعام 1973، قطعت نيجيريا العلاقات مع تل أبيب، تضامنًا مع مصر فى حربها ضد إسرائيل.

وانضمت نيجيريا وقتذاك، لـ17 دولة إفريقية سبقتها فى اتخاذ قرار قطع العلاقات مع إسرائيل، تعبيرًا عن الرفض القاطع والحاسم للوجود الإسرائيلى فى المنطقة، واعتراضًا على احتلالها لسيناء بلا مبرر واضح، وكشف هذا الموقف عن الوحدة الإفريقية فى مواجهة الوجود الإسرائيلى.

وانطلقت الشرارة الأولى لحرب أكتوبر فى السادس من أكتوبر لعام 1973، الموافق ليوم العاشر من رمضان، ونجح الجيش المصرى فى كسر الكبرياء الإسرائيلى، بعد هدم خط بارليف المنيع، والإجهاز على قوة العدو خلال ساعات.

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