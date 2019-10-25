أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تناشد المواطنين التزام المنازل غداً إلا فى حالات الضرورة القصوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز العناوين الحكومة تناشد المواطنين التزام المنازل غداً إلا فى حالات الضرورة القصوى التنمية المحلية ترفع درجة الاستعداد بمدن القناة والسواحل لمواجهة الطوارىء مدير مركز التنبؤات الجوية: أمطار غزيرة ورعدية بمحافظات الشمال ومدن القناة الأرصاد تناشد مواطنى السواحل الشمالية التزام المنازل غدا لسوء الأحوال الجوية صور.. نص كلمة الرئيس السيسى اليوم فى المؤتمر الصحفى المشترك مع "بوتين" وزير الدفاع فى مؤتمر بالصين: يجب تعميق التعاون الدولى المشترك لمكافحة الارهاب ترامب: حان الوقت لتسليم مواقع النفط السورية للأكراد محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من الخروج للشوارع غدا و تجنب البرق بالأرقام.. تقرير يكشف 864 طفل أقل من 6 سنوات فى سجون أردوغان رئيس منطقة قناة السويس: مصنع لتصدير الزيوت باستثمارات 300 مليون دولار Advertisements مدبولى يستعرض مشروع قانون لإنشاء المُفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعى بوتين يعلن عقد القمة الأفريقية - الروسية كل 3 سنوات صور.. مستشفيات متطورة وأماكن ترفيهة ومصانع بسجن النساء والمرج وزير الإنتاج الحربى: ماحدث فى 5 سنوات سينعكس على المواطن الفترة المقبلة مصر للطيران تناشد المسافرين من مطار برج العرب التواجد قبل الرحلة بـ 3 ساعات وزارة الخارجية تنظم حفل استقبال بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة الأوقاف: مصاب البدرشين ليس إماما بالوزارة وندين العنف بأشكاله إيفاد الشيخ إبراهيم محمد أحمد عبد الرحمن إلى دولة أسبانيا تعرف على دعاء الرعد عند سقوط المطر.. وماذا كان يقول الرسول؟ التنمية المحلية: غرفة عمليات الوزارة لم تتلق شكاوى بسبب الأمطار اليوم

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