شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القافلة الدعوية الـ14 لعلماء الأزهر والأوقاف.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وتضم ثمانية علماء، أربعة من علماء الأزهر الشريف وأربعة من علماء الأوقاف ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع "هذا هو الإسلام" ، وذلك فى إطار المنهج الوسطى الذى يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التى دعا إليها ديننا الحنيف.
يأتى ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر.
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