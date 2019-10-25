شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ترجمة خطبة اليوم "هذا هو الإسلام" لـ18لغة إضافة إلى "الإشارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت وزارة الأوقاف، نص خطبة الجمعة "هذا هو الإسلام" يتناول الحديث عن حقيقة الإسلام، الذى هو استسلام وطاعة، وانقياد لله (عز وجل)، وأنه دين يدعو إلى الصلاح والإصلاح وإعمار الدنيا بالدين.

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