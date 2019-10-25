شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الرسولية تستضيف 125 قسًا أمريكيا فى مؤتمر بوادى النطرون.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف الكنيسة الرسولية بمصر اليوم الجمعة مؤتمرا بوادى النطرون يحضره 125 قسا وواعظا إنجيليا أمريكيا، وأشادت الواعظة الشهيرة الدكتورة مارلين هيكي بخطوات الرئيس السيسى فى كيفية وضع مصر بالطريق الصحيح.

وقالت هيكى والتى تزور مصر فى الوقت الحالى بوفد كبير يصل إلى 125 قسا بهدف الترويج للسياحة فى مصر خلال زيارة تستغرق 15 يوما بدعوة من القس ناصر كتكوت الرئيس العام للكنائس الرسولية في جمهورية مصر العربية ودول الخليج العربي.

وأشارت إلى أن الوفد فضل اختيار مصر فى شتاء هذا العام للاستمتاع بزيارة الآثار التاريخية والتى ولاسيما الأهرامات وأبو الهول والكرنك فى الأقصر والخزانات فى أسوان وبعض المناطق مثل وادى النطرون.

من جانبه قال القس ناصر كتكوت أن هذه الدعوة الخاصة للترويج للسياحة لم تكن الأولي ولكن الكنيسة الرسولية فى مصر وجهت العديد من الدعوات لرجال أعمال ومستثمرين وقسوس من قبل بهدف تنشيط السياحة المصرية والحديث عن المناخ الرائع للاستثمار في الوقت الحالي.