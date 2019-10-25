شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. محافظ الجيزة يسلم أبناء الشهداء دراجات هوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، 42 من أبناء الشهداء، دراجات هوائية، وذلك خلال حفل تكريم أبناء شهداء الجيزة من الجيش والشرطة.

وصافح المحافظ أبناء وأسر الشهداء واستمع لمطالبهم، مؤكدا: المحافظ أن المحافظة لن تتأخر عن خدمة أبناءها خاصة أسر الشهداء الذين ضحوا من أجل رفعة وحماية الوطن.

ومن المقرر أن يسلم محافظ الجيزة أبناء الشهداء خلال الحفل شهادات تقدير وهدايا تذكارية تحمل أسماء الشهداء، تخليدا لذكراهم.