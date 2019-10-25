محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت أجهزة الأمن بالجيزة عن أحد أوكار بيع الهيروين في منطقة الطالبية.
وردت معلومات أكدتها تحريات النقيب بيجاد طارق محمد، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الطالبية، أن "ح. س. م." 33 سنة، عاطل مقيم 4 شارع الأنوار، سبق اتهامه في قضية 13324/2014 جنايات القسم، يزاول نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته 63 لفافة حصوات مسحوق الهيروين وزنت 1.365 كيلو جرام،
ميزان حساس، هاتف محمول ومبلغ 32 ألفا و500 جنيه.
أمام المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.
تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 1.3 كيلو و32 ألفا.. الكشف عن "دولاب هيروين" بالطالبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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